“ميكي وشقاوة ميكي” استقبل الآن تردد قناة ميكي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

أصبحت محركات البحث مليئة عن قناة أطفال تتيح محتوى قوي وهادف للصغار، تعتبر قناة ميكي من أكثر القنوات الفضائية التي ينطبق عليها كل هذه المميزات، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف البلدان العربية، نظرا فيما تتيح من محتوى متنوع من أفلام كرتون وبرامج ترفيهية التي تلائم كافة الأعمار، المميز بها أنها تهتم بتقديم المحتوى بأفضل جودة في الصوت والصورة، لذلك تمتلك قوة إشارة عالية، لذلك يزداد البحث عن ترددها من قبل العديد من الآباء والأمهات، اليوم وفرنا لكم تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات مع معرفة ترددها على العرب سات.

تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات

قناة ميكي من أكثر قنوات الأطفال التي تهتم بعرض أحدث أفلام رسوم متحركه بقصص متنوعة، يمكنها جذب انتباه الطفل، لذلك عليها نسبة مشاهدة عالية من قبل العديد من الصغار، تتميز أنها مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك، لذلك تكون ملائمة لجميع فئات المجتمع، للتعرف على ترددها على النايل سات، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

الاستقطاب: رأسي (V).

الجودة: SD.

ترددها على العرب سات

القمر الصناعي :عرب سات

تردد القناة: 1125.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي (H).

مميزات قناة ميكي كيدز

تعتبر من أكثر القنوات التي تتميز بالكثير من المميزات، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

تقدم القناة ميزة ترجمة افلام الكرتون باللغة العربية، مجانا بدون دفع رسوم.

تهتم بتقديم محتوى بجودة عالية في الصوت والصورة، بواسطة تحديث ترددها بشكل مستمر.

تتيح مجموعة كبيرة من البرامج التي تناسب كافة الأعمار مثل توم وجيري، الأسد ملك، فرزون، شخصيات ميكي ماوس المحببة للكثير من الأطفال.

تبث محتواها على مدار اليوم بدون انقطاع حتى تسمح للأطفال بالمشاهدة والاستمتاع بالأفلام.

يمكنك تنزيلها بكل سهولة على جهاز التلفزيون، نتيجة لأنها تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات مع التعرف على ترددها على العرب سات، قوم بتنزيلها إلى أطفالك من أجل مشاهدة أحدث أفلام كرتون.