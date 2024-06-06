“فرحة عارمة تغمر بيوت العراق” كشف أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

من الأمور التي يريد العديد من الأشخاص معرفتها هي كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق، حيث تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة الداخلية العراقية بإطلاقها مؤخرًا، وذلك حتى يتم تعديل المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين إلكترونيًا، وذلك للأشخاص الذين يريدون الانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى، وسوف يتم صدور أسماء الأشخاص المقبولين على هيئة وجبات ترفع على بوابة المواطن الإلكترونية التابعة للوزارة، وسوف نوضح جميع المعلومات الخاصة بهذه الخدمة خلال مقالنا.

كشف أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

يمكنك استخراج كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق بكل سهولة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى بوابة المواطن الإلكترونية في العراق.

ثم تقوم بعمل تسجيل دخول إلى الصفحة الخاصة بالواجبات

بعدها يتم اختيار الوجبة القادمة أو الحالية التي صدرت من الوزارة.

كذلك ينبغي إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالمواطن المتقدم في الحقول المخصصة لذلك.

وأخيرًا اضغط على كلمة تنزيل، وسوف تتمكن من استخراج جميع الكشوفات المتعلقة بالمقبولين.

مستندات التقديم في نقل النفوس

هناك بعض المستندات التي قامت الوزارة بتحديدها والتي يجب إرفاقها عند التقديم في هذه الخدمة المميزة، وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي: