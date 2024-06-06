ربنا يستر ومتكونش منهم.. حذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية.. وزارة التموين توضح التفاصيل

حذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية، هناك تساؤلات كثيرة حول حذف الملايين من المواطنين من البطاقات التموينية لشهر يونيو الجاري، لأن الكثير من انتشار هذا الخبر يشعرون بالقلق الشديد ويمرون بظروف صعبة خوفاً من عدم حصولهم على السلع التموينية والخبز، وخاصةً بأن هناك تعديلات جديدة تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أبرز التعديلات زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليسجل 20 قرش بدلاً من 5 قروش، وقد تم تطبيق الزيادة مطلع شهر يونيو الجاري 2024 وتم تنفيذ القرار بشكل رسمي، حذف المواطنين من البطاقات التموينية أمر في غاية أهمية يشغل الكثير من المواطنين، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف نوضح لكم حقيقة حذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية.

حذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن هناك 20 مواطن تم حذفها بشكل رسمي من المنظومة التموينية، وتلك المواطنين لعدم استكمال بياناتهم والتأكد من عدم استحقاقهم للدعم لعدة أسباب، وكشف وزير التموين في تصريح عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب بأن هناك فرصة لإضافة المواليد لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن نزظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما أوضح سيادته أن هناك دراسة تجرى على زيادة سعر السكر ليصل 18 جنيه بدلاً من 12.60 قرش، والجدير بالذكر أن لا صحة زيادة جديدة على البطاقة التموينية حتى الآن لحين تحسن أوضاع الدولة اقتصادياً.

نصيب الفرد من الخبز والسلع التموينية

يشكل الدعم التموينية أهمية كبيرة لذلك تسعى وزارة التموين على توفير الكثير من السلع التي يحتاجها المواطنين بأقل السلع، كما وصل إجمالي مبلغ السلع التموينية سنوياً 36 مليار جنيه مصري، وتحرص وزارة التموين أن تستخرج الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني من المنظومة في أقرب وقت ممكن، وهذا من أجل إعطاء فرصة للفئات الأكثر استحقاقاً للانضمام في المنظومة للحصول على الدعم التمويني من السلع والخبز، حيث يصل نصيب الفرد في المقررات التموينية على 50 جنيه شهرياً ونصيب الفرد الخامس على البطاقة 25 جنيه فقط، ونصيب الفرد من الخبز 150 رغيف خبز شهرياً.