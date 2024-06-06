طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط الواجب توافرها

أطلقت وزارة الداخلية في دولة العراق، خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، التي تُسهل على جميع المواطنين في القيام باستخراجها، نظرًا لكونها من أهم وأبرز الوثائق الأساسية في كافة التعاملات التي يتم تداولها داخل الدولة، وهي بطاقة أو مستند تحمل جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن، مثل الاسم والعنوان والمهنة، وغيرها من المهام الأخرى.

كيف أحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

هناك بعض الخطوات التي من المفترض القيام بإتباعها لكي تقوم بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، والعمل على إستخراجها إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد على المواطنين، وفقًا للأتي:-

الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

على أن يتم اختيار حجز موعد البطاقة الوطنية.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم المتمثلة في الاسم والرقم الجوال وغيرها من البيانات الأخرى.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي فرضتها وزارة الداخلية.

تحديد الموعد التي ستقوم فيها باستلام البطاقة الوطنية الموحدة.

التأكد من البيانات وكافة المعلومات التي تم القيام بإدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق؟

أما عن شروط القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، فهي كالأتي:-