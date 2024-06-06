أبسطي أولادك بأغاني لولو المفضلة..تردد قناة وناسة على النايل سات وعرب سات وتابعوا القناة 24 ساعة

تردد قناة وناسة هو أكثر تردد يتم البحث عنه من قبل الآباء والأمهات في الفترة الحالية، حيث يرغب الأهل في تنزيل قنوات الأطفال المشهورة والمميزة لأجل أن يستمتع أطفالهم خلال الإجازة الصيفية، ومن بين أكثر القنوات شهرة وشعبية في الوطن العربي هي قناة وناسة للأطفال، حيث جذبت هذه القناة ملايين الأطفال الصغار بالأغاني والأناشيد الترفيهية التي تقدمها شخصية “لولو”، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أحدث بيانات تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعلى قمر عرب سات، كما سنتحدث عن طريقة استقبال هذه القناة على جهاز التلفزيون بخطوات سهلة وسريعة.

حدث الآن تردد قناة وناسة 2024

يقبل عدد كبير من الأطفال على متابعة أغاني وأناشيد لولو، حيث تتميز هذه الأغاني بجمال ألوان الصور والرسومات التي تلفت نظر الطفل، كما أن كلمات وألحان هذه الأغاني تجذب الأطفال من مختلف الأعمار، وقد اشتهرت هذه القناة ببعض الأغاني المميزة مثل: لولو الشطورة، لولو صارت شرطية، حرامي سرق لولو، لولو عند الدكتور، ما بنفتح الباب يا لولو، ماذا تشتري لولو في المول، وغيرها من الأغاني التي يحبها الأطفال كثيرًا، وفي السطور القادمة نذكر لكم التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات، كما سنذكر بيانات تردد قناة وناسة على عرب سات، وهو كالآتي:

ما هو تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

حدث تردد قناة وناسة نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما الجودة: SD.

كيفية تنزيل قناة وناسة على الريسفير