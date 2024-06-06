“بيبي تيفي هتفرح أطفال الجميع” استقبل الآن تردد قناة Baby TV على القمر الصناعي نايل سات

ترغبين في قناة لطفلك تقدم أحدث أفلام الكرتون الحصرية، فلن تجدي أفضل من قناة بيبي تيفي، تعتبر من أكثر القنوات الفضائية التي تتيح ذلك، حيث تهتم بتقديم أفضل أفلام الرسوم المتحركة بأعلى جودة، أيضا تتيح اغاني هادفة واناشيد تعليمية وترفيهية للطفل حتى لا يشعر بالملل، بالإضافة إلى اهتمامها بتحديث ترددها بشكل مستمر من أجل أن توفر قوة إشارة قوية للطفل حتى لا يحدث اي انقطاع أو قطع أثناء العرض، لذلك يزداد البحث عن ترددها من قبل العديد من الآباء والأمهات، اليوم وفرنا لكم تردد قناة Baby TV على القمر الصناعي نايل سات مع التعرف على أهم البرامج التي تتيحها.

تردد قناة Baby TV على القمر الصناعي نايل سات

قناة بيبي تيفي من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، نظرا لكونها تتيح أفضل أفلام الكرتون المدبلجة باللهجة العربية مجانا بدون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك، لذلك يكون عليها إقبال من قبل العديد من الأطفال، إضافة إلى أنها القناة الأولى من حيث نسبة المشاهدة، لذلك وفرنا لكم ترددها على النايل سات، وهو كالآتي:

تردد القناة: 11678.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

البرامج التي تقدمها قناة بيبي تيفي

تتيح قناة بيبي تيفي مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة من تعليمية، ترفيهية، اغاني متنوعة تتناسب مع جميع أعمار الأطفال، للتعرف على برامجها، تابع فيما يلي:

برنامج الخيال والإبداع.

برنامج غني مع الأرقام.

برنامج السيرك قادم للمدينة.

برنامج ليلى والورق.

برنامج أغاني وآليات.

برنامج بناء صداقات.

برنامج ألعاب التخمين.

برنامج الموسيقى والفن.

برنامج المفاهيم الأولى.

برنامج الطبيعة والحيوانات.

خطوات تنزيل قناة بيبي تيفي على جهاز التلفزيون

نتيجة لأنها تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة مثل تقنية HD، أدى إلى تسهيل على مواطن تنزيلها، للتعرف على خطوات تنزيلها، تابع فيما يلي: