احصل على بطاقتك الوطنية الموحدة 2024 بكل سهولة من خلال الحجز الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية العراقية!

أطلقت الحكومة العراقية رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، حيث تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة أحد أهم الأوراق والوثائق الأساسية التي من خلالها يتم إتمام المعاملات الرسمية في العراق، لذا قامت الحكومة العراقية بتوفير خدمة حجز تلك البطاقة بشكل إلكتروني لتسهل على المواطنين التسجيل بها وأيضًا توفر لهم الجهد والوقت، وسوف نوضح أهم ما يخص هذا الموضوع بشكل مفصل خلال مقالنا.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

قامت حكومة دولة العراق بالإعلان عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، كما أوضحت أنه يمكن إتمام تلك العملية ببعض الخطوات البسيطة جدًا التي تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم الذهاب إلى مديرية الشؤون المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة.

بعدها يتم الضغط على الايقونة الخاصة بخدمات البطاقة الموحدة.

ثم ينبغي إدخال كافة البيانات المطلوبة، وملئ الاستمارة الخاصة بالبطاقة.

كذلك يجب كتابة رقم الهاتف الشخصي الخاص بك، مع إرفاق كافة الأوراق المطلوبة لإتمام الطلب.

بعد ذلك يجب التأكد من أن جميع المستندات والأوراق المدخلة صحيحة.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة تقديم أو إرسال الطلب.

‏شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من التسجيل بشكل إلكتروني في حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: