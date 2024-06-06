تردد اون تايم سبورت HD الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 التي يحلم بها الملايين من المصريين، خاصة وأن فرصة الصعود إلى نهائيات كأس العالم تكاد تكون سهلة هذه المرة، نظراً لأن عدد الفرق المشاركة في كأس العالم بالنسخة الجديدة اكبر من النسخ السابقة، حيث يصعد من قارة أفريقيا 10 فرق تقريبا بدلاً من 5 فرق، حيث يفصل ما بين صعود منتخب مصر فقط الفوز على (بوركينافاسو وغينيا بيساو).

تردد اون تايم سبورت HD الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قنوات اون تايم سبورت نقلها إلى مباراة مصر وبوركينا فاسو على الهواء مباشرة اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، كما تذاع المباراة على عدة قنوات أخري، لهذا يمكنكم تنزيل تردد قناة on time sports كالتالي:

التردد 10853.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

فيما أعلنت قنوات ssc السعودية إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو، ويعلق على المباراة عدد من المعلقين المميزين، الذي يعد أبرزهم الكابتن مدحت شلبي، فيما يتعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو في قناة أون تايم سبورتس الكابتن طارق الأدوار.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر مجموعته في بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أن تمكن من الفوز على جيبوتي وسيراليون برصيد 6 نقاط فيما يأتي ترتيب باقي الفرق كالتالي:

مصر المركز الأول 6 نقاط.

المركز الثاني بوركينافاسو برصيد 4 نقاط.

منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع منتخب اثيوبيا برصيد نقطة واحدة.

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