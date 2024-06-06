“شوف اتقبلت ولا لأ”.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم المستندات المطلوبة لدعم الرعاية الاجتماعية

ينتظر جميع المتقدمين في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر هذا الدعم جزءًا من البرامج التابعة لوزارة العمل العراقية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لجميع الأفراد الذين يستوفون الشروط المطلوبة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة اليومية، ومن ثم يحتاج الأفراد المعنيون إلى معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المستفيدين ومعرفة جميع تفاصيل الدعم المقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، وفيما يلي خطوات الاستعلام الموضحة على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي“.

النقر على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

كتابة رقم الوجبة المطلوب الحصول على معلوماتها.

تحديد اسم المنطقة التابع لها الطالب.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ستظهر النتيجة على شكل كشوفات، يمكنك تنزيلها بالنقر على أيقونة التنزيل.

البحث عن اسمك داخل الكشف باستخدام رقم البطاقة.

المستندات المطلوبة لدعم الرعاية الاجتماعية

يمكن للأفراد الآن التقدم بطلب للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بسهولة، ولكن يتعين عليهم تقديم بعض الوثائق الضرورية، وتتضمن هذه الوثائق: