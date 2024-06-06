“كيف ابحث عن اسمي؟” كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن آلية الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة في العراق بعموم المحافظات العراقية، وقد أعلنت الوزارة عن الطريقة بالخطوات حتى يتمكن كافة المستفيدين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية من التحقق من أسمائهم بالوجبة السابعة التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، نتابع معكم في السطور أدناه للتعرف على التفاصيل.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

من المنتظر أن تعلن وزارة العمل عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بعد الانتهاء من فرز ومعاينة الأسماء للمتقدمين وكذلك فور توافر التخصيص المالي من وزارة المالية العراقية، ويمكن الاستعلام عن الكشوفات من خلال الآتي:-

الدخول إلى رابط موقع مظلتي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

أكتب رقم الوجبة ثم اختر اسم المحافظة التي يتبعها المتقدم.

أكتب البيانات المطلوبة منك بدقة وفي النهاية أنقر على أيقونة بحث.

تظهر لك الكشوفات أنقر على أيقونة تنزيل.

ابحث عن الاسم بالكشوفات برقم التعريف الوطني الخاص بك لتتحقق من إذا كان اسم مشمولًا بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أم غير مشمول.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

هناك عدد من الشروط التي تلزم للقبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وللقبول يجب توفر ما يلي: