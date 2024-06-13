مهمات GTA.. تنفيذ مهمة الزوج الزائف وسرقة المجوهرات|| جيمي ومايكل

يريد عدد كبير من مستخدمي لعبة جاتا التعرف على مهمات جاتا حيث أنه يوجد عدد لا حصر له من المهمات والتي يجب على اللاعب تنفيذها من أجل الصعود بمستواه داخل اللعبة ولكن يوجد الكثير لا يعرف شيء عن تلك المهمات، لذلك سوف نقدم لكم مجموعة من المهمات الهامة واللازم تنفيذها عند البدء في استخدام لعبة جاتا، لعبة جاتا من الألعاب المفضلة لدى الكثير فهي تقدم أجواء مليئة بالإثارة والمغامرة حيث أنه اللاعب يقوم بالكثير من مهمات السطو داخلها.

مهمات جاتا

سوف نوضح لكم في النقاط الآتية مجموعة من مهمات جاتا:

مهمة تعقيدات

وفيها سيميون بالطلب من فرانكلين بأن يقوم باستعادة سيارة جيمي دي سانتا وهو ابن مايكل وهذا بعد أن قام فرانكلين بسرقة السيارة وسوف يقوم مايكل بمهاجمته من الخلف ثم يقوم مايكل بأمر فرانكلين بأن يكسر النافذة وبعدها سوف تحدث مشاجرة بين كل من سيميون ومايكل.

مهمة الزواج الزائف

وهي واحدة من مهمات جاتا المهمة وفيها يعود مايكل إلى منزله وسوف يبحث عن زوجته من أجل أن يخبرها بأنه قام بتصليح سيارتها ولكن لم يجدها وسوف يعتقد أنها ذهبت إلى تدريب التنس ولكن عندما يذهب إلى غرفته سوف يجدها تخونه مع مدرب التنس وعندما يروا مايكل سوف يهرب المدرب وسوف يلحقه كل من مايكل و فرانكلين وسوف يختبئ داخل قصر ويقوم مايكل بتدمير هذا القصر اعتبارا ملك للمدرب ولكن سوف يكون ملك عصابة مكسيكية ويتطلب منه اصلاحه.

متجر المجوهرات

في هذه المهمة سوف يقوم مايكل وصديقه لستر بسرقة متجر مجوهرات والهدف من هذا أن يقوم مايكل بأصلاح القصر وتسديد الدين وسوف يذهبا من أجل فحص المتجر وفحص كاميرات المراقبة وسوف يعودان من أجل وضع الخطة.