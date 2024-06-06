“من كام%؟” مؤشرات تنسيق الثانوي العام جميع المحافظات 2024/2025 بعد الاعدادية وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم

مؤشرات تنسيق الثانوي العام جميع المحافظات 2024/2025 هو من أكثر ما يبحث عنه في تلك الفترة جميع الطلاب وأولياء الأمور ممن لديهم أبناء ناجحين في الإعدادية، ويرغبون في تقديم لأبنائهم بالثانوي العام للالتحاق بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وفي السطور المقبلة نوضح لكم كافة تفاصيل التوقعات الخاصة بالتنسيق في مختلف المحافظات.

مؤشرات تنسيق الثانوي العام جميع المحافظات 2024/2025

من المتوقع أن تشهد مؤشرات تنسيق الثانوي العام جميع المحافظات 2024/2025 ارتفاعًا ملحوظًا عن الأعوام الماضية، حيث شهدت نتيجة الشهادة الاعدادية في هذا العام الدراسي ارتفاع عن الأعوان السابقة ويعد ذلك هو الأساس في تحديد التنسيق، وإليكم المؤشرات في مختلف المحافظات كالآتي:-

محافظة الدقهلية: 255 درجة.

محافظة المنيا: 230 درجة.

محافظة أسيوط: 240 درجة.

من بين المؤشرات تأتي محافظة القليوبية: 240 درجة.

مؤشرات التنسيق بمحافظة الغربية: 236 درجة.

محافظة المنوفية: 230 درجة.

محافظة الاسماعيلية: 230 درجة.

الإسكندرية من المتوقع أن يكون التنسيق بها: 225 درجة.

محافظة الشرقية: 238 درجة.

محافظة الجيزة: 218 درجة.

يرجى العلم أن هذه هي مجرد توقعات للتنسيق فقط ولم يتم حتى الآن الإعلان عن التنسيق الخاص بالثانوي العام لأي محافظة، وفور الإعلان الرسمي عن التنسيق سنكون أول من يخربكم به، تابعوا معنا.

ما هي المستندات المطلوبة لدخول الثانوي العام 2024/2025

بعد التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوي العام جميع المحافظات 2024/2025 فيتساءل الجميع عن المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوي العام، وهي:-