“تــرقبوا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر www.monofeya.gov.eg

بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق ينتظر جميع أولياء الأمور والطلاب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني على أحر من الجمر، حيث يترقبون الإعلان عن النتيجة في غضون الساعات المقبلة، وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد أعلنت بشكل رسمي عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالترم الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:-

يتم اختيار البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية .

. أو من خلال موقع نتيجة نت .

. ثم قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بدقة.

بعد ذلك أكتب رقم الجلوس وأكتب الاسم.

ثم أنقر على زر عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة على الفور.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية متمثلة في وكيلها قد أشار إلى أن عملية التصحيح قد انتهت على أكمل وجه باللجان المختلفة الموزعة على مستوى محافظات المنوفية، وأنه قد تم رصد الدرجات ومراجعتها، وأكد على أن الوقت الراهن يتم إعداد الكشوفات الخاصة بالنتيجة النهائية للطلبة والطالبات، ليتم بعدها عرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم بدوره على اعتمادها ويتم الإعلان عن النتيجة رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية ترم ثاني 2024

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من رفع النتائج أون لاين على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، يتمكن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 بسهولة ليتعرفوا على النتيجة بالدرجات والمعدل، ويتمكنوا من التقديم على الثانوية بأنواعها المختلفة وفق تنسيق دخول الثانوية بعد الاعدادية، ومن المقرر أن يتم توزيع كشوفات النتائج بالمدارس في غضون 48 ساعة من وقت اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ.