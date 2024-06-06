طالع كشوفات وزارة العمل .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر منصة مظلتي

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وبالتالي يتسنى للمتقدمين لبرنامج الرعاية، الاطلاع على أسمائهم والتحقق من الاستحقاق للحصول على الدعم المالي المقدم، ولضمان الحصول على هذا الدعم، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة عند فتح باب التسجيل في البرنامج.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، والتي يجب الالتزام بها للحصول على هذا الدعم، ولكي يكون المتقدم ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf
وتتضمن الشروط ما يلي:
- عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم للحد المانع للراتب الشهري من الدعم.
- أن يكون عمر المتقدم الذكر ما بين 18 حتى 60 عاماً.
- أن تكون المتقدمة الأنثى ما بين 15 إلى 55 عاماً.
- أن يتراوح عدد أسرة المتقدم حوالي 4 أفراد على الأقل.
- عدم امتلاك المستفيد أي ممتلكات عقارية باهظة الثمن.
وينبغي على المتقدمين استيفاء الشروط السابقة حتى يتم قبولهم ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf
يستطيع المتقدم التحقق من مدى قبوله ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من خلال اتباع الطريقة لية:
- التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم حدد أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- وبعد ذلك، قم بالضغط على كلمة “البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.
- أدخل بعد ذلك رقم الوجبة اسم المحافظةو.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع.
- انقر بعد ذلك على كلمة “بحث”، ويمكنك لجميع المواطنين تنزيل ملفات PDF الخاصة بكشوفات الأسماء في حال ظهورها.