طالع كشوفات وزارة العمل .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر منصة مظلتي

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وبالتالي يتسنى للمتقدمين لبرنامج الرعاية، الاطلاع على أسمائهم والتحقق من الاستحقاق للحصول على الدعم المالي المقدم، ولضمان الحصول على هذا الدعم، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة عند فتح باب التسجيل في البرنامج.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، والتي يجب الالتزام بها للحصول على هذا الدعم، ولكي يكون المتقدم ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

وتتضمن الشروط ما يلي:

عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم للحد المانع للراتب الشهري من الدعم.

أن يكون عمر المتقدم الذكر ما بين 18 حتى 60 عاماً.

أن تكون المتقدمة الأنثى ما بين 15 إلى 55 عاماً.

أن يتراوح عدد أسرة المتقدم حوالي 4 أفراد على الأقل.

عدم امتلاك المستفيد أي ممتلكات عقارية باهظة الثمن.

وينبغي على المتقدمين استيفاء الشروط السابقة حتى يتم قبولهم ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يستطيع المتقدم التحقق من مدى قبوله ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من خلال اتباع الطريقة لية: