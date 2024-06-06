“جيب نتيجتك من هنا” نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت

ينتظر العديد من الأهالي نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني حيث تعد هذه النتيجة الخطوة الأولى في مسيرة الطالب نحو المرحلة الثانوية، سواء كانت الثانوية العامة أو الفنية، وفي الأيام الماضية، وشهدت محركات البحث جوجل اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن كيفية الحصول على هذه النتيجة ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتيجة بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني

يتم الإعلان نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني بعد استكمال عملية رصد وتجميع درجات الطلاب في كنترولات المحافظة، وهذا الإعلان يأتي بعد انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات، التي يعقبها مرحلة المراجعة الدقيقة وتجهيز الكشوفات للطباعة.

والجدير بالذكر أن المجموع الكلي لدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 يبلغ 280 درجة موزعة بالتساوي على الفصلين الدراسيين، حيث يحصل كل فصل دراسي على 140 درجة. تم توزيع الدرجات على المواد الدراسية على النحو التالي:

اللغة العربية حيث خصصت لها 40 درجة.

اللغة الإنجليزية حيث خصصت لها 30 درجة.

وأما العلوم حيث خصصت لها 20 درجة.

وبينما الدراسات الاجتماعية يتم تصحيحها من20 درجة.

وأما الرياضيات تصحح من 30 درجة.

خطوات استخراج نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني

يتاح لكافة الطلاب الذين يقيمون بمحافظة الفيوم استخراج نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2024 الترم التاني وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

أو قم بزيارة موقع نتيجة نت.

اختر المرحلة الإعدادية من الخيارات المتاحة.

حدد الصف الثالث الإعدادي.

قم بكتابة رقم الجلوس والاسم الرباعي للطالب بشكل صحيح في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “عرض النتيجة”

انتظر قليلاً حتى تظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

باتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة ودقة. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.