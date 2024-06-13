“توزيع 50.000.000 دينار فوري“ مفاجأة سارة من “مصرف الرافدين“ لتلك الفئة من المواطنين!!

قام مصرف الرافدين بإطلاق وجبة جديدة من سلف مصرف الرافدين والتي يتم منحها لجميع المواطنين داخل العراق وذلك من أجل مساعدتهم في إنشاء مشاريع خاصة بهم وهذا من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لديهم، ويتم تسديد قيمة السلفة على هيئة قسط شهري وتتميز سلف مصرف الرافدين بأنه لا يوجد فوائد كبيرة، ولكن يجب العلم أنه قامت الجهات المعنية بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وهذا ما سنذكره لكم في السطور القادمة.

سلف مصرف الرافدين

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين التقديم على سلف مصرف الرافدين واقتراض مبلغ مالي يبدأ من خمسة مليون دينار ويصل حتى عشرة مليون دينار وهذا من خلال إجراء بعض الخطوات وهي:

أن يقوم المقترض بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالمصرف. يرجى قراءة التعليمات والشروط الموضحة أعلى الصفحة الرئيسية وقم بالموافقة عليها. بعد ذلك قم بالدخول على قسم السلف وقم بتحديد المبلغ الذي ترغب في اقتراضه. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات التي يجب عليك إدخالها. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وانتظر الموافقة.

شروط التقديم على سلف مصرف الرافدين

قامت إدارة المصرف بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على سلف مصرف الرافدين والتي جاءت على النحو التالي: