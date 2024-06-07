10.000 شدة مجانية 100% .. شحن شدات ببجي في بالid وتنزيل اللعبة الأصلية PUBG UC

يريد الكثير من مستخدمي لعبة ببجي الحصول على شدات ولكن يخشوا من المواقع الغير موثوقة والتي تعمل على سرقة الحسابات، لذلك سوف نوضح لكم في السطور التالية طرق آمنة وفعالة في شحن شدات ببجي، ولعبة ببجي من ألعاب الفيديو التي أطلقت حديثا وقام بتحميلها ملايين الأشخاص من مختلف الدول ويتم لعبها من خلال أن ينزل اللاعب من الطائرة في ساحة القتال ويكون معه 99 لاعب ويجب عليه قتل تلك الأعداء وهذا من خلال الأسلحة التي يجمعها.

شحن شدات ببجي

شدات ببجي من الأشياء الهامة داخل اللعب وذلك لأنها تساعد اللاعب في الحصول على أسلحة ومعدات كما أنها تساعده أيضا في أن يبقى فترة أطول على قيد الحياة، ويمكنك شحن شدات ببجي بكل سهولة من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي:

أولا قم بالدخول على موقع Midasbuy. ثانيا قم بالتوجه إلى قسم شحن شدات ببجي. ثالثا سوف يتطلب منك إدخال الدولة التي تعيش بها. رابعا قم بكتابة الرقم المعرف الخاص بك في اللعبة. خامسا يرجى اختيار عدد الشدات التي ترديها. أخيرا قم باختيار طريقة التسديد المناسبة لك وقم بالدفع حتى تحصل على الشدات.

شحن شدات ببجي من خلال الـ ID

يوجد طريقة اخرى لشحن شدات ببجي وهي من الطرق الآمنة تماما وهي: