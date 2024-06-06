شوف نتيجتك دلوقتي قبل أي حد تاني.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم التاني

من المتوقع أن يعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رسميًا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم التاني خلال الساعات القليلة المقبلة، يعيش أكثر من 81 ألف طالب وطالبة في حالة من القلق بانتظار ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، خاصة بعد إعلان نتائج الإعدادية في حوالي 15 محافظة أخرى. وأكدت المحافظة أنه فور اعتماد النتيجة سيتم رفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم التاني

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم التاني:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لنتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

ثم يتم النقر على أيقونة “نتيجة الامتحانات”.

بعد ذلك ستظهر نافذة جديدة لتسجيل بيانات الطالب.

ثم يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

بعد ذلك يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

ثم يتم النقر على زر “الاستعلام”.

بعد ذلك ستعرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني الخاصة بالمستعلم، متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية عبر موقع نتيجة نت

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، اتبع الخطوات التالية: