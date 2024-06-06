سوسو غلطت يا أطفال!! .. استقبل تردد قناة كراميش نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني وكرتون الأطفال

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش الجديد وهي من القنوات المحببة لدى الكثير من الأطفال وذلك لأنها تمتلك باقة كبيرة من المسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال بالإضافة إلى مجموعة من أغاني وأناشيد الأطفال كما أنها تعمل على عرض محتواها على مدار اليوم وبشكل مجاني تماما، وذلك ما سوف نذكره لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش

تم إطلاق قناة كراميش لأول مرة في عام 2009 ومنذ ذلك الحين وهي نجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة وذلك لما تقدمه من محتوى جيد يناسب فئة الأطفال، لذلك ننصح جميع الأمهات باستقبالها وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات استقبال قناة كراميش

يجب العلم أن قناة كراميش لا تعتمد في محتواها على المحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد في تربية الأطفال تربية إيجابية ويمكنك استقبالها من خلال إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

أولا يجب الدخول على اعدادات الرسيفر وهذا باستخدام ريموت التحكم. ثانيا قم بالنقر على زر التركيب اليدوي ومنه اختار إضافة قناة جديدة. ثالثا قم باختيار القمر الصناعي. رابعا يرجى كتابة كل من التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب في الأماكن المخصصة. خامسا قم بالنقر على زر بحث وانتظر حتى يتم الوصول إلى القناة. أخر خطوة اضغط على حفظ وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.

مميزات قناة كراميش