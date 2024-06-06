الشهادة هُنا.. رابط بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
الشهادة هُنا.. رابط بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس

يهتم عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالبحث عن موقع بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي من المقرر لهم أن يستعلموا عن نتائجهم من خلالها بعد أن انتهوا من خوض كافة الامتحانات المقررة عليهم، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب من قبل الأزهر الشريف بعد أن تعتمد كافة النتائج، وفي هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن للطالب أن يعرف موعد ظهور النتيجة ويطلع على نتيجته فور الإعلان عنها.

بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من إجراء اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني، ومن ثم بدؤوا في البحث عن بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي من المتوقع أن يتم رفع النتائج عليها بعد أن يتم اعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد الانتهاء من تصحيح كافة امتحانات الطلاب ورصد درجاتهم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الأزهري

توفير هيئة الأزهر الشريف للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية حتى تسهل عليهم معرفة النتائج إلى أن يتاح لهم الذهاب إلى المدارس ليحصلوا على النتيجة مطبوعة، وللاستعلام عن النتائج بعد ظهورها يتم إتباع الخطوات الآتية:

  • يتم الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
  • ثم فتح قائمة خدمات الأزهر الشريف، ومنها يتم اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
  • بعد ذلك يتم إدخال رقم جلوس الطالب والضغط على خانة عرض النتيجة وسوف تظهر على الفور.
  • ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا بعد ظهور النتائج بالفعل.
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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