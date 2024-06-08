هسّـــــه اسمـــك ظهر epedu.gov.iq .. اسماء تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية “نزلها pdf“

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن أسماء تعيينات عقود وزارة التربية، وهي من المسابقات الوظيفية التي أطلقتها والهدف منها هو مساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على عمل ثابت وتقليل نسبة البطالة داخل الدولة وذلك لأن الحكومة تسعى بشكل دائم نحو توفير مستوى أفضل للمواطنين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة.

“هسّـــــه اسمـــك ظهر epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية /بوش

تعيينات عقود وزارة التربية

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني يمكنك من خلال الاطلاع على تعيينات عقود وزارة التربية والأشخاص الذين تم قبولهم بالفعل وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية. بعد يتطلب منك كتابة كل من رقم الهوية وكلمة السر في الحقول المخصصة وهذا من أجل تسجيل الدخول بنجاح. في الخطوة التالية من القائمة الرئيسية قم الإنتقال إلى خيار عقود التربية. يرجى ملء النموذج من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على استعلام حتى تحصل على النتيجة، في حين القبول سوف تجد الموعد المحدد الذي يجب على المتقدم الذهاب فيه من أجل استكمال الإجراءات.

الوثائق المطلوبة للتقديم على تعيينات عقود وزارة التربية

يجب على جميع المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية تحضير المستندات التالية وتسليمها عند الذهاب في الموعد المحدد: