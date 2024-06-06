لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع تشغل ذهن آلاف الطلاب والأهالي، حيث أوضحت بعض المصادر الرسمية بالمديرية التعليمية أنه سيتم توفير نتائج الطلاب بحد أقصى في اليوم الخميس، وذلك بمجرد أن تنتهي اللجان من توزيع الدرجات وتسليم كشوف النتائج على المدارس، ونوافيكم بآخر الأخبار عن هذا الموضوع في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس، حيث أكدت الكثير من المصادر الرسمية بان نسبة النجاح في العينة العشوائية التي تم سحبها لتصحيح مواد الصف الثالث الاعدادي كانت مبشرة حيث وصلت نسب النجاح في مادة العربي إلى 93 %، أما نسبة النجاح في مادة الرياضيات فقد وصلت الى 91 %، وفي مادة العلوم 90.5 %.

أما في مادة اللغة الإنجليزية فقد وصلت نسبة النجاح إلى 90.6 %، وفي مادة الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 89 %، أما في مادة الدراسات الاجتماعية فوصلت نسبة النجاح إلى 94.5 %، وسيتم توفير نتائج الصف الثالث الإعدادي بشكل رسمي فور اعتمادها، حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس.

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بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته المديرية التعليمية الخاصة بالمحافظة حتى تقوم بتيسير هذه العملية على الطلاب وذويهم، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع هذه الخطوات: