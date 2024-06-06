هاتف على قد الايد…  مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

مع التقدم السريع في تكنولوجيا الهواتف الذكية تسعى شركات تصنيع الهواتف إلى تقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة بأسعار تنافسية حيث يعتبر هاتف Infinix Note 40 Pro 5G واحدا من هذه الأجهزة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) مع ميزات متطورة كما يمثل Infinix Note 40 Pro 5G خطوة كبيرة نحو المستقبل بفضل معالجه القوي وشاشته المميزة و نظام الكاميرا المتعدد كما يقدم الهاتف تجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشته الكبيرة من نوع AMOLED بالإضافة إلى أداء سلس وسريع بفضل معالج MediaTek Dimensity 900.

مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة Full HD (1080 × 2400 بكسل).

تصميم أنيق بحواف نحيفة وإطار معدني وظهر من الزجاج أو البلاستيك حسب السوق.

المعالج MediaTek Dimensity 900 أو معالج آخر من الفئة المتوسطة يدعم 5G.

الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD.

نظام كاميرا رباعي يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع وجود كاميرا زاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع وجود مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

دعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.نظام التشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم XOS 10 الخاصة بـ Infinix.

مميزات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

أداء جيد بفضل معالج MediaTek Dimensity 900 ودعم شبكات 5G.

شاشة AMOLED توفر ألواناً زاهية و تجربة مشاهدة مريحة.

نظام كاميرات خلفي رباعي يوفر مرونة في التصوير.

سعة البطارية الكبيرة تدعم الاستخدام الطويل دون الحاجة لشحن متكرر.

دعم الشحن السريع بقدرة 33 واط يتيح شحن الهاتف بسرعة.

عيوب هاتف Infinix Note 40 Pro 5G