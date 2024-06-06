خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 لمتابعة أقوى الأناشيد الهادفة الجديدة

احتل تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 مكانة مميزة لأنها من أبرز القنوات في عالم محتوى الأطفال حيث نجحت بسرعة في كسب شهرة واسعة وحصدت حب الأطفال الذين انجذبوا بشكل كبير إلى برامجها وأناشيدها الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى أنها تقدم للأطفال قيمًا هامة مثل الصدق والاحترام والإخلاص والأمانة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة بتقديم أغاني وأناشيد باللغة العربية الفصحى والتي تتميز بجمال الكلمات والألحان والصور الملونة التي تجذب انتباه الأطفال، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن تردد القناة إلى جانب كيفية ظبطها عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024

تقدم قناة طيور الجنة محتوى مميزًا يهدف إلى تربية الأطفال وزيادة ثقافتهم، وقد أصبحت من أكثر القنوات الفضائية شهرة في البلاد العربية، ويكون تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 على النحو التالي:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024

وإذا أردت الاستفادة من محتوى هذه القناة فاتبع خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 على النحو التالي: