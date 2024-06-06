اعرف نتيجتك حالا… رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق 2024

النتائج الدراسية تعتبر من أهم المحطات التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر حيث تشكل مؤشرا مهما على مدى النجاح والتقدم في المسيرة التعليمية في العراق كما تعد نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024 حدثا بارزا يجذب اهتمام شريحة واسعة من المجتمع التعليمي لما تحمله من تأثير كبير على مستقبل الطلاب الأكاديمي لذلك تحرص وزارة التربية العراقية على توفير نتائج الامتحانات بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق وذلك لضمان الشفافية والدقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا للدخول الى الموقع ا ضغط هنا

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الموقع.

ثم يتم الضغط على خيار نتائج الطلاب.

اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح.

النقر على زر استعلام لعرض النتائج وتحميلها بصيغة بى دي إف.

تقديم اعتراض نتائج الثالث المتوسط

تقديم اعتراض على نتيجة الامتحانات في العراق يتطلب اتباع خطوات معينة كما تحددها وزارة التربية عادة هناك فترة زمنية محددة يمكن خلالها تقديم الاعتراضات بعد إعلان النتائج إليك الخطوات الأساسية لتقديم اعتراض على نتيجة الصف الثالث المتوسط: