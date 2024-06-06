أقوى المغامرات المسلية للاطفال .. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات لمتابعة أحلى حلقات Tom and jerry

أصبح تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات من أهم الترددات التي ذاع صيتها خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، حيث استطاعت بفضل محتواها المميز والمتنوع أن تكسب إعجاب الأطفال في مختلف الدول العربية، مما أدى إلى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وتتميز القناة بتقديمها لمجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة والأغاني التي يعشقها الأطفال، ومن أشهر البرامج التي تعرضها القناة بشكل مستمر هو كرتون “القط والفأر” المعروف، والذي يحظى بشعبية واسعة بين الكبار والصغار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات

يمكنك الآن متابعة القناة عبر استخدام ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن تنزيل القناة باستخدام التردد التالي:

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات

إذا أردت الاستمتاع بمحتوى القناة فإليك خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات التي تتم من خلال اتباع الآتي:

اضغط إلى القائمة الرئيسية من خلال جهاز التحكم الريموت.

انقر بعد ذلك على خانة التثبيت اليدوي

اختر القمر الصناعي المناسب،وهو في هذه الحالة اختر القمر الصناعي نايل سات.

حدد التثبيت اليدوي.

أدرج جميع البيانات المطلوبة للقناة، مثل التردد ومعدل الترميز وغيرها.

انقر على بحث.

وبعد العثور على القناة، يمكن تحميلها على جهاز الرسيفر.

ويجب التنويه إلى أن قناة توم وجيري نالت شهرة واسعة نظرا لمحتواها الترفيهي المميز، وخاصة عرض الأفلام الكرتونية وبرامج الأطفال التي تقدمها، وبالإضافة إلى ذلك يسهم عرض كرتون توم وجيري في جذب الجمهور من الكبار والصغار على حد سواء، مما يجعلها قناة محبوبة في كافة الدول العربية.