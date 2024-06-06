هنا Karameesh للاطفال .. استقبل تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 لمتابعة الأغاني الهادفة المسلية

نال تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 شهرة واسعة وذلك لأنه من أبرز القنوات التي تهم الأطفال حيث تقدم برامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف، وبجودة عالية وخالية من التشويش، وتبث القناة محتوى مميزًا يتنوع ما بين مسلسلات وأفلام كرتون تقدم بأعلى جودة على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، ويتميز بتقديم محتوى مسلي وشيق، وتعد القناة وجهة مفضلة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم الفراغ بشكل ممتع ومفيد.
تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024
تعد قناة كراميش من أكثر قنوات الأطفال التي نال شعبية كبيرة وذلك بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، والأناشيد والرسوم المتحركة، ولهذا يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 للتمتع بمحتواها المميز، ويكون على النحو التالي:
- التردد: 11430
- تصحيح الخطأ: ¾
- استقطاب: رأسي
- ترميز: 27500
- الجودة: (HD)
وأما تردد قناة كراميش على العرب سات:
- التردد: 11390
- معدل تصحيح الخطأ: 6/
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل ترميز: 27500
- الجودة: (HD)
خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024
- اضغط على زر ” القائمة ” على جهاز التحكم الخاص بالرسيفر للوصول إلى الإعدادات.
- اختر من القائمة خيار ” التثبيت اليدوي”
- و بعد ذلك، انتقل إلى قائمة الترددات واختر خيار إضافة تردد جديد.
- حدد القمر الصناعي الذي يبث عليه القناة.
- انقر على زر “بحث” للبحث عن القناة مباشرة، أو أضف التردد الجديد يدويًا ثم انقر على “بحث” لإيجاد القناة.
- و بعد العثور على القناة، اضغط على زر “حفظ القناة”.
- اضغط على زر “الخروج” للخروج من قائمة الإعدادات.