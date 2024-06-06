هنا Karameesh للاطفال .. استقبل تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 لمتابعة الأغاني الهادفة المسلية

نال تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 شهرة واسعة وذلك لأنه من أبرز القنوات التي تهم الأطفال حيث تقدم برامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف، وبجودة عالية وخالية من التشويش، وتبث القناة محتوى مميزًا يتنوع ما بين مسلسلات وأفلام كرتون تقدم بأعلى جودة على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، ويتميز بتقديم محتوى مسلي وشيق، وتعد القناة وجهة مفضلة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم الفراغ بشكل ممتع ومفيد.

تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024

تعد قناة كراميش من أكثر قنوات الأطفال التي نال شعبية كبيرة وذلك بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، والأناشيد والرسوم المتحركة، ولهذا يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 للتمتع بمحتواها المميز، ويكون على النحو التالي:

التردد: 11430

تصحيح الخطأ: ¾

استقطاب: رأسي

ترميز: 27500

الجودة: (HD)

وأما تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390

معدل تصحيح الخطأ: 6/

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

الجودة: (HD)

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024