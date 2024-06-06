“اعرف التفاصيل”.. عدد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1445 وموعد إجازة العيد للطلاب

ضمن الإجازات الرسمية في المملكة السعودية هي إجازة عيد الأضحى، ومع اقتراب حلوله تتزايد التساؤلات لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى في السعودية، ونظرا إلى كثرة الراغبين في معرفة عدد أيام الإجازة قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح كافة الإجازات الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، لذا تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء إجازة عيد الأضحى من التاسع من ذي الحجة وتستمر أيام الإجازة حتى الرابع من أيام عيد الأضحى على أن تنتهي في 13 من نفس الشهر والذي يوافق 19 من شهر يونيو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في السعودية

كما ذكرنا مسبقا أن إجازة عيد الأضحى في المملكة السعودية تستمر لأربع أيام، والجدير بالذكر أن الإجازات في المملكة تختلف تبعا إلى جهة العمل، حيث تأتي أيام الإجازة للعاملين في البنوك مختلفة عن العاملين في الجهات الحكومية أو الخاصة، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح الإجازة الخاصة بكل جهة عمل.

وتبدأ الإجازة الخاصة بالبنوك من السابع من ذي الحجة، على أن تستمر لفترة طويلة وهي 10 أيام وتنتهي في 17 من ذي الحجة، كما أن تلك الإجازة لا تشمل جميع البنوك المتواجدة في السعودية، بل تبدأ الإجازة لبعض البنوك من التاسع من ذي الحجة وتنتهي في 19 من نفس الشهر، وبعض البنوك تستمر في العمل دون إجازات ولكن يرجع ذلك إلى مدى أهميتها مثل الفروع المتواجدة في المطار وما إلى ذلك.

إجازات عيد الأضحى للطلاب 1445

ذكرنا الإجازات الخاصة بالعاملين في البنوك والمؤسسات الحكومية ننتقل إلى توضيح إجازة عيد الأضحى للطلاب، ويصادف هذا العام حصول الطلاب على إجازة نهاية العام قبل حلول عيد الأضحى.