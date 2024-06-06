«اعرف عليك كام؟» الاستعلام غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر منصة أور العراقية

أتاحت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة أور الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، كما وفرت لهم إمكانية سداد قيمة المخالفات المفروضة عليه بشكل إلكتروني مباشرة بعد الإطلاع عليها، والتي من المفترض عدم التأخر عن دفعها وإلا سوف يتعرض مالك المركبة للعقوبة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

أصبح الآن من السهل على مالكي السيارات القيام بالاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 إلكترونياً، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً للتكدس والازدحام أمام هيئة المرور، وفي حالة الرغبة في الحصول على الرقم الالماني من خلال التوجه إلى المقر الأقرب إلى منطقة السكن، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى منصة أور الرقمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

الانتقال إلى خانة غرامات المرور.

كتابة رقم السيارة الخاصة بالمستعلم.

النقر على خانة بحث، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى ظهور كافة المخالفات المرورية المتعلقة برقم اللوحة.

ستجد جميع الغرامات المفروضة عليك مسجلة بالوقت والتاريخ.

طريقة دفع غرامات المرور العامة بالعراق 2024

يتسنى الآن سداد جميع المخالفات المرورية في العراق بكل سهولة، وذلك من خلال المنصة الرقمية التي قامت بتدشينها الوزارة مؤخراً من أجل خدمة الشعب، وفيما يلي خطوات القيام بذلك: