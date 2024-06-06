التربية تكشف عن أرواق pdf نتائج الثالث متوسط العراق في عموم المحافظات(نينوى -البصرة-القادسية)

توفر وزارة التربية العراقية رابط النتائج الذي من خلاله يمكن لطلاب الثالث الإعدادي الحصول على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة فور الاعلان عنها وظهورها عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وتعتبر نتيجة مرحلة الثالث المتوسط أحد أهم المراحل التعليمية التي تعمل على تحديد مستقبل الطالب وتحدد مشواره التعليمي القادم لذا يهتم بها جميع الطلاب وأولياء أمورهم وينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم روابط الحصول على نتيجة الثالث متوسط العراق التيرم الثاني الدور الأول.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf

يمكن لكافة الطلاب المقيدين في مرحلة الثالث متوسط الحصول على نتائجهم الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول بي دي اف خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا الذي دشنته وزارة التعليم خصيصا من أجل إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة باتباع خطوات بسيطة تتمثل في الدخول إلى الرابط الخاص بالنتيجة من هنا، وبعدها اختيار بند نتيجة الثالث متوسط من بين النتائج المتاحة على الموقع، ثم ادخل اسم الطالب ورقمه الامتحاني، بعد ذلك انتظر لحظات قليلة لتكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

استمرت امتحانات مرحلة الثالث المتوسط مدة ١٠ أيام خاض فيها الطلاب امتحانات في جميع المواد المقررة عليهم مثل الكيمياء واللغة والفيزياء والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية ومادة الرياضيات وغيرها من باقي المواد، وانتهت الامتحانات في يوم الحادي والثلاثين من كانون الثاني، وقد أعلنت الورود انه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من مهمة تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات واعتماد النتيجة من السادة المسؤولين.