“5000 شدة في دقيقة!!”.. 😱| طريقة شحن شدات ببجي محدش هيقف قصادك شحن uc ببلاش😱| 😱

شحن شدات ببجي لعبة ببجي أصبحت من أهم الألعاب الإلكترونية في العصر الحالي يستخدمها ملايين اللاعبين في العالم وذلك لأنها تتمتع بالإثارة والتشويق، ولكن لإتمام اللعب والاستمرار في اللعبة والحصول على مميزاتها يجب على اللاعب أن يقوم بشحن شدات ببجي، ويوجد عدة طرق تمكنه من الحصول على الشدات إلكترونيا وبطريقة يدوية.

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة آمنه

يمكن للاعب أن يحصل على شدات ببجي بطريقة آمنة مائة بالمئة دون أن يتعرض للحظر وذلك من خلال الشحن عبر موقع اللعبة الرسمي، والذي يعتبر الداعم الأول لشحن الشدات، ويمكن للاعب الولوج إليها وكتابة شحن شدات وكتابة العدد الراغب في الحصول عليه ثم إتمام عملية الدفع.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

توفر اللعبة طريقة طريقة الأيدي لشحن شدات ببجي وذلك من خلال إتباع خطوات بسيطة تتمثل في الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي ببجي موبايل من هنا، ومن ثم كتابة بيانات اللاعب الخاصة بحسابه، حدد بعد ذلك كمية الشدات التي ترغب في الحصول عليها، ثم ادخل رقم الأيدي الخاصة باللاعب، بعد ذلك حدد طريقة الدفع التي تتناسب معك من أحد الطرق التي يوفرها الموقع، وأخيرًا سوف تصل الشدات عبر حسابك الخاص باللعبة.

شحن شدات ببجي من خلال بطاقة جوجل بلاي

توفر اللعبة طريقة أخرى للشحن وهي أحد الطرق المتبعة في شحن الشدات وذلك من خلال بطاقة جوجل بلاي، وهذه الطريقة تتمثل في الدخول إلى لعبة ببجي على هاتفك واختر أيقونة الاعدادات من الشاشة الرئيسية، واختر بند شحن الشدات، حدد بطاقة جوجل بلاي للدفع، واختر بعدها عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.