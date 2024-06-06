«مبروك للمقبولين» LINK الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية

هناك مجموعة من المواطنين ينتظرون الإعلان عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بفارغ الصبر، وذلك من أجل الحصول على فرصة تعيين حكومية، حيث أعلنت هيئة البريد المصري في شهر فبراير الماضي عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل الوظائف الخالية براتب شهري مجزي وفقاً لشروط محددة أقرتها الجهات المختصة، ومن المفترض الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من فرز جميع أوراق المتقدمين.

طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

تفصلنا أيام قليلة عن موعد ظهور نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 عبر منصة بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، حيث أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف المتاحة عبر الإنترنت، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار أيقونة الاستعلام، ومن ثم الضغط عليها.

ادخال رقم البطاقة الشخصية في المكان المخصص له.

كتابة كود الطلب الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل في الحقل الفارغ.

الضغط على خانة بحث، والانتظار قليلاً لحين عرض نتجية الطلب.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وللحد من نسبة البطالة ومن أجل القضاء عليها، قامت الهيئة المختصة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازمة، والتي وفقاً لها يتم قبول أو رفض طلبات الراغبين في اللالتحاق بالوظائف الخالية، وفيما يلي أهم تلك الشروط: