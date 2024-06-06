“مبروك للناجحين”.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية لعام 2024، حيث قام محافظ الشرقية باعتماد النتيجة للعام 2024 بنسبة نجاح بلغت 87.1%، والآن يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية باستخدام الاسم ورقم الجلوس إلكترونيا دون الذهاب للمدرسة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث بمحافظة الشرقية لعام 2024 بالاسم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية لعام 2024 تتضمن 140 درجة لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، و140 درجة أخرى لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، ليصل المجموع الكلي إلى 280 درجة في كلا الفصلين الدراسيين، وذلك بحسب ما حددته وزارة التربية والتعليم.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية

قدمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الوصول إلى النتيجة عبر موقع نتيجة نت، وذلك بعد انتهاء عمليات الرصد وتقدير الدرجات والمراجعة في الكنترول، يذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية قد بلغ 142,680 طالبًا وطالبة للعام الدراسي 2023 – 2024 للفصل الدراسي الأول، حيث يتوزعون على 795 لجنة تابعة لـ 20 إدارة تعليمية في المحافظة.

إجراءات تقديم تظلم بشأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية