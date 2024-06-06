اعرف أسعار تذاكر قطار الحرمين حجز من مكة إلى المدينة المنورة 1445 الحجز عبر الرقم الموحد

لم يعد هناك الكثير من الوقت حتى موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1445، وبالتالي قد اقترب أيضًا موعد الحج، ولذلك يقوم كافة الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحج هذا العام، بحجز تذاكر الحج، والاستعلام عن كيف يمكنهم التنقل في المملكة العربية السعودية أثناء تواجدهم هناك، وبالتأكيد سيكون القطار هو وسيلة النقل الخاصة بهم، حيث أن القطار يعد من أسهل وأسرع وسائل التنقل، وأرخصها أيضًا.

أسعار تذاكر قطار الحرمين 1445

تحرص المنشآت السعودية على توفير أفضل الخدمات من أجل الزوار، ولذلك قد أعلنت شركة سار عن أسعار تذاكر قطار الحرمين لعام 1445، وهي:

التذكرة الأولى: وهي تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى مدينة جدة، ويتراوح سعرها بين 40 إلى 70 ريال سعودي.

التذكرة الثانية: وهي تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المطار الخاص بالملك عبد العزيز، ويتراوح سعرها بين 60 إلى 95 ريال سعودي.

بينما التذكرة الثالثة: وهي تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة الخاصة بالملك عبد الله، ويتراوح سعرها بين 85 إلى 195 ريال سعودي.

التذكرة الرابعة: وهي تذكرة قطار الحرمين من مكة إلى المدينة المنورة، ويتراوح سعرها بين 150 إلى 315 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين 1445

تعد شركة سار من أفضل شركات وسائل النقل، حيث أنها توفر للزوار قطارات مكيفة ومريحة، ولذلك يبحث جميع الأشخاص عن طريقة حجز التذاكر، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب قطار الحرمين

ثم قم بتحديد إذا كنت تريد تذكرة ذهاب أو تذكرة عودة.

ثم قم بإدخال موعد الرحلة الخاصة بك.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة البحث، وسوف يعرض لك الموقع كافة الرحلات المتاحة.

أختر الرحلة المناسبة لك، ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية.

قم بالضغط على أيقونة تأكيد الحجز، وادفع رسوم التذكرة.

حجز تذاكر قطار الحرمين بالرقم الموحد 1445

قد وفرت شركة سار أيضًا رقم موحد، يمكنك حجز تذاكر قطار الحرمين من خلاله، بدلًا من الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو تنزيل التطبيق الخاص بها، وهذا الرقم هو 920004433، ويمكن لكافة المواطنين المقيمين في السعودية، والمقيمين خارج السعودية الإتصال على هذا الرقم، وسوف يجيب عليهم أحد عملاء الخدمة.