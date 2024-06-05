طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة احترافية بقوام متماسك وبدون ما تفك منك أبدا

كفتة الأرز هي واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، وتعرف هذه الأكلة الشهية بمكوناتها البسيطة والمتاحة والتي تتكون أساسًا من الأرز واللحم المفروم والبهارات والخضروات، ويتم تشكيل هذه الخليط على هيئة أصابع ثم قليها في الزيت، لتكتسب هذه الكفتة طعمًا لذيذًا ومميزًا، وتقدم كفتة الأرز عادةً في المناسبات والأعياد المصرية، إلا أنها يمكن إعدادها وتناولها في أي وقت فهي وجبة شهية وسريعة التحضير تناسب جميع الأعمار والأذواق وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد كفتة الأرز المصرية بكل سهولة وبساطة.

طريقة عمل كفتة الأرز

المكونات:

1 كيلو لحم مفروم

2 بصلة متوسطة

2 كوب أرز

2 كوب ماء

حزمة من الشبت والبقدونس والكزبرة

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة و كزبرة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

للصلصة:

1 بصلة كبيرة

2 طماطم

5 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

فلفل أسود وكزبرة

1 ملعقة ثوم بودرة

ملح

1/2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خل

الخطوات:

نقع الأرز في 2 كوب ماء لمدة 15 دقيقة. فرم البصل ناعماً ثم أضفه إلى اللحم المفروم وافرمهم معًا. أضف الفلفل الأسود والكمون والثوم البودرة والكزبرة البودرة. صف الأرز من الماء وأضفه إلى اللحم المفروم ثم افرمهم معًا. أضف الخضروات المفرومة واخلطهم جيدًا حتى تتماسك العجينة. شكّل الكفتة على شكل أصابع وقلّيها في زيت غزير حتى تحمر.

لعمل الصلصة: