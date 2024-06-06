أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي وماذا عن البلاتينية بعائدها الشهري المتزايد

تم إصدار مجموعة من الشهادات الإدخارية في الفترة الأخيرة، حيث قامت البنوك بالإعلان عن توفير شهادات بعوائد مغرية شهرية وسنوية، وتعد هذه الشهادات وسيلة ادخارية خالية من أي مخاطر خاصة عند مقارنتها بالاستثمار في الذهب والبورصة، يطلق البنك الأهلي اليوم شهادات ذات عائد مغري لجميع العملاء حيث أعلن عن أسعار فائدة الشهادات بفوائد ثابتة وفوائد متزايدة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

المدخرون في البنك الأهلي يحصلون على عوائد كبيرة سواء كانت شهرية أو سنوية، كما بحثت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الأخير مصير أسعار الفائدة حول أفضل شهادات من البنك الأهلي المصري، ليستفيد عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة من شهادات البنك.

الشهادة البلاتينية بفائدة ثابتة متصاعدة

أطلق البنك الأهلي الشهادة البلاتينية مميزاتها الخاصة، والتي جاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.

مدة الشهادة تكون 3 سنوات.

نسبة العائد هي 26% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

لا يمكن سحب الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة من البنك.

تسترد الشهادة بقيمتها الاسمية بالكامل عند انتهاء فترة صلاحيتها.

شهادة بلاتينية بعائد شهري متزايد

تتميز الشهادة البلاتينية المتزايدة بالأتي:

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

مدة الشهادة 3 سنوات.

نسبة العائد للسنة الأولى هي 26%، للسنة الثانية 22%، للسنة الثالثة 18%.

لا يمكن استرجاع الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة من البنك.

تسترد الشهادة بقيمتها الاسمية الكاملة عند انتهاء مدتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

جاءت تفاصيلها على النحو التالي: