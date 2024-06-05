مبروك 3 اعدادي.. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، فقد بدأت العديد من المحافظات المجاورة، مثل الأقصر وسوهاج وفي الإعلان عن اعتماد نتائج الطلاب، ما زاد من حماس الطلاب وأولياء الأمور في محافظة قنا للاستعلام عن نتائج أبنائهم وفي هذا التقرير، سنوضح لكم الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا برقم الجلوس عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا للعام الدراسي 2023-2024، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان موعد ظهور النتائج وحسب التصريحات الرسمية، من المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني خلال ساعات قليلة، وذلك بعد أن تم اعتماد النتائج في العديد من المحافظات المجاورة، مثل الأقصر وسوهاج، في الأول من شهر يونيو الجاري لذا، سيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا من الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وستتيح البوابة الإلكترونية للطلاب والأهالي إمكانية الحصول على النتائج فور تحميلها على الموقع وسنقدم لكم خطوات الاستعلام بالتفصيل في المقال القادم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

وحسب التصريحات الرسمية أن يتم نشر نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا خلال ساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم إعلان النتائج في بعض المحافظات المجاورة، مثل الشرقية وسوهاج والأقصر وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا برقم الجلوس، يمكن للطلاب واولياء الأمور اتباع الخطوات التالية: