وداعاً للمكاتب الحكومية.. رابط حجز البطاقه الوطنيه 2024 في العراق

رابط حجز البطاقه الوطنيه 2024، أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن آلية حجز البطاقة الوطنية الموحدة، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستكون إلكترونية لتسهيل استخراج البطاقة لجميع المواطنين، وفي السياق نفسه، تتجه الحكومة المغربية نحو تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت لتجنب الازدحام أمام المؤسسات الحكومية، من بين هذه الخدمات خدمة الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي يجب استخراجها كبديل عن البطاقة القديمة.

الحالات ‏المستثناة من حجز البطاقة الموحدة

حددت الحكومة العراقية بعض الحالات التي يمكن فيها الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بشكل استثنائي، وهي كالتالي:

في حالة تعرض البطاقة للسرقة أو التلف.

يجب أن تتم عملية التسجيل للحصول على البطاقة في القطاع الذي يتبعه الفرد، بشرط أن يكون هذا القطاع ضمن المحافظات المحددة.

عند رغبة الفرد في تعديل البيانات المسجلة في البطاقة.

يتم استثناء الأفراد المستفيدين من دعم مؤسسة الشهداء أو المشاركين في عملية تحويل الذات.

رابط حجز البطاقه الوطنيه 2024

يمكنك البدء في استخراج البطاقة الوطنية مجانًا للأشخاص الذين تجاوزوا سن 18 عامًا، على الراغبين في الحصول على البطاقة زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل ضمن الفترة المحددة من قبل وزارة الداخلية، للبدء في عملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية: