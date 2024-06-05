ألحق فرصتك .. فرص عمل للمصريين في الإمارات 2024 جميع التفاصيل والشروط

قد قامت وزارة العمل بالإعلان عن توافر العديد من فرص العمل بدولة الإمارات لكافة المواطنين المصريين، حيث تبحث دولة الإمارات عن عمال من أجل وظائف مختلفة، وخاصة الحدادين المسلحين، وقد وضعت الإمارات أيضًا بعض الشروط للحصول على وظائف فيها، وقد أعلنت وزارة العمل عن الوظائف المتاحة بالفعل، والتي منها: الحداد المسلح، ومشرفين العمال، وأعلنت أيضًا عن الرواتب التي يحصل عليها كل فرد.

فرص عمل للمصريين في الإمارات 2024

أعلنت دولة الإمارات عن وجود فرص عمل فيها من أجل المصريين الذين يريدون العمل، ولا يعرفون أين يعملون، ومن فرص العمل المتاحة للمصريين:

عمل كحداد مسلح، وتعد هذه الوظيفة من أكثر الوظائف طلبًا في الإمارات، ويتراوح راتبها بين 1500 إلى 1700 درهم إماراتي،

أما العمل كمشرف عمال، هو عمل متوفر في الإمارات، ولكن ليس بكثرة، ويتراوح راتبه بين 3500 إلى 4000 درهم إماراتي، ويختلف الراتب حسب الخبرة.

المستندات المطلوبة للحصول على فرص عمل للمصريين في الإمارات 2024

قد أتاحت وزارة العمل بعض المستندات التي يجب عليك امتلاكها، من أجل الحصول على وظائف في دولة الإمارات، ومن هذه المستندات: جواز سفر ساري المفعول، وصورة منه، صورة من شهادة المؤهل التعليمي، شهادة تثبت أنك تمتلك خبرة في الوظائف المتاحة، بطاقة شخصية سارية المفعول.

معلومات عن الوظائف المتاحة في الإمارات 2024

قد أعلنت وزارة العمل عن مدة ساعات العمل للوظائف المتاحة وهي: 8 ساعات يوميًا، مع ساعات العمل الإضافية حسب الإنتاج، وتوفر الشركة للعمال أماكن مبيت مكيفة، ومواصلات وفرتها الشركة من وإلى مكان العمل، كما توفر تأمين طبي للعمال، وتكون مدة العقد سنتين، ولكن يجب أن يكون عمر المتقدم لوظيفة الحداد المسلح يتراوح بين 25 إلى 40 عام، لوظيفة مشرف العمال يتراوح بين 40 إلى 50 عام، وتكون مدة التقديم على الوظيفة 7 أيام، من يوم 29 مايو 2024، حتى يوم 6 يونيو 2024.