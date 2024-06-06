“هام جدا”.. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي في العراق

برنامج الرعاية الإجتماعية هو أحد برامج الدعم والمساعدة التي تقدم للأشخاص المحتاجين في العراق، ويتطلب هذا البرنامج وجود مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الدعم، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق عن إجراءات الإستعلام عن الأسماء المدرجة في القائمة الأخيرة للرعاية الإجتماعية لعام 2024، مما أدى إلى رغبة العديد من المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود في معرفة هذه الخطوات.

أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية الدفعة الأخيرة لعام 2024

أتاحت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية للمواطنين إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية لعام 2024 إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

يسجل الدخول في قسم الحماية الإجتماعية.

الضغط على رقم الحصة التي يرغب في معرفة معلومات عنها، وهي الدفعة الأخيرة.

يختار المواطن المحافظة التي يوجد بها.

يدرج جميع البيانات المطلوبة.

النقر على خانة البحث.

في النهاية يتلقى المواطن جميع التقارير المتعلقة بالوجبة الأخيرة التي تقدمها الرعاية الإجتماعية.

ألية منح استحقاق الرعاية الإجتماعية للدفعة الأخيرة

تمثلت وسيلة استحقاق الرعاية الإجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024، فيما يلي:

يكون المرشح من أصول عراقية ومولود في العراق.

يكون مقيم إقامة دائمة داخل العراق.

ألا يكون لدى المتقدم وظيفة تجلب له دخل شهريا ثابتا.

ألا يتجاوز عمر المتقدمين من الرجال 60 عام، وعمر المتقدمات من النساء 55 عاما.

يقدم جميع الوثائق التي تثبت استحقاقه للدعم المقدم من برنامج الرعاية الإجتماعية.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو شركات ذات قيمة مرتفعة.

الفئات التي تحصل على دعم الرعاية الإجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية الفئات المستفيدة من الدعم الذي يقدمه برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي: