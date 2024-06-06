« الحلقة الجديدة» شاهد حالا مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مدبلجة على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية hd

حقق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 أعلى نسبة مشاهدة بتركيا وبداخل الوطن العربي كله، حيث يعد هذا المسلسل التاريخي من أضخم المسلسلات التركية التي تم إطلاقها مؤخراً، والذي يعرض على قناة ATV التركية في تمام الساعة 7 مساءً، فلقد استطاعت الأعمال التركية من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الوطن العربي أجمع منذ أن تم إطلاقها على الشاشات الفضائية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 بمعدل حلقة كاملة كل يوم أربعاء، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ مدة عرضها ساعتين متواصلتين، ولقد تمكنت الـ 5 مواسم للمسلسل من حصد إيرادات ضخمة، فمنذ عدة ساعات تم نشر بوستر الحلقة الجديدة على شاشات التواصل الاجتماعي، مما آثار المتابعين وزاد من شوقهم وحماسهم لمشاهدة الحلقة كاملة، حيث ظهر عثمان الغازي خلال الإعلان بمظهر جديد، وهو يحاول هزم أعداء الدولة العثمانية والتخلص منهم.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

ينتظر عشاق الدراما التركية عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان بفارغ الصبر، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والمتعة والأحداث الغير متوقعة، والتي استطاعت أن تثير انتباه المشاهدين بمجرد نشر البوستر الجديد، حيث يمكنكم الآن متابعة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان مدبلجة باللغة العربية على القنوات الفضائية الناقلة له عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد تلك القنوات الناقلة للمسلسل: