موعد الصرف .. خطوات التسجيل في الدعم السكني 1445 السعودية الشروط المطلوبة

يستفيد العديد من المواطنين السعوديين الذي يقدر عددهم بالملايين، من برنامج الدعم السكني السعودي، وهناك العديد من المواطنين الذين يريدون الإستفادة منه، ولذلك يتساءلون عن خطوات التسجيل في الدعم السكني لعام 1445، وقد أعلن بالفعل من قبل وزارة الإسكان عن الخطوات، حيث يعد الدعم السكني من أفضل الخدمات الداعمة التي قد وفرتها المملكة العربية السعودية من أجل مواطنيها، حيث يعمل هذا البرنامج على توفير المساكن المناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 1445 السعودية

قد حددت بالفعل وزارة الإسكان السعودية موعد ثابت، يصرف فيه كافة المستفيدين من برنامج الدعم السكني مبلغ الدعم، ويكون هذا الموعد يوم 24 من كل شهر ميلادي، وحين حددت وزارة الإسكان هذا الموعد، قد أعلنت عن أنه يمكن أن يختلف هذا الموعد على حسب الإجازات الرسمية، والمناسبات السياسية، وسيتم صرف الدعم لشهر يونيو، يوم الإثنين الموافق 24 يونيو.

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1445 السعودية

بعد معرفة المواطنين السعوديين بمميزات برنامج الدعم السكني، أصبح الآن يرغب العديد من المواطنين التسجيل فيه، ولذلك يمكنك التسجيل فيه عن طريق بعض الخطوات، وهي:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة سكني

ثم قم باختيار أيقونة مشروعات التمويل العقاري.

وبعدها قم باختيار الوحدة التي تريد الحصول عليها.

ثم قم بإدخال كافة البيانات التي سيطلب منك الموقع.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على الدعم السكني 1445 السعودية

قد وضعت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط، التي تمكنك من الحصول على الدعم السكني لعام 1445 بكل سهولة، وهذه الشروط تتمثل فيه: