مميزات خطيرة جربه فورا.. حمل الآن واتساب الذهبي WhatsApp Gold اخر تحديث 2025 وتعرف على مميزاته

واتس اب الذهبي هو إصدار معدل من تطبيق واتس اب الشهير حيث يقدم للمستخدمين مجموعة من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في النسخة الرسمية بينما يسعى العديد من المستخدمين للحصول على تجربة محسنة وأكثر تخصيصا ينطوي استخدام التطبيقات المعدلة على مجموعة من التحديات والمخاطر حيث أن تطبيق واتس آب الأصلي الذي تم تطويره بواسطة شركة واتساب المملوكة لفيسبوك يعتبر واحدا من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط.

خطوات تحميل واتس اب الذهبي

افتح تطبيق واتس آب الأصلي.

اذهب إلى الإعدادات > المحادثات > نسخ احتياطي للمحادثات.

قم بعمل نسخة احتياطية لضمان عدم فقدان بياناتك.

اذهب إلى إعدادات الهاتف > التطبيقات > واتس اب.

اضغط على إلغاء التثبيت.

ابحث على الإنترنت عن موقع موثوق لتحميل ملف APK الخاص بواتس اب الذهبي.

قم بتحميل الملف على هاتفك.

اذهب إلى إعدادات الهاتف > الأمان > مصادر غير معروفة.

قم بتفعيل الخيار للسماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

افتح ملف APK الذي تم تحميله.

اتبع التعليمات لتثبيت التطبيق.

يتم بعد ذلك ضبط إعداد واتس اب الذهبي من خلال فتخ التطبيق بعد التثبيت.

ادخل رقم هاتفك وتحقق منه باستخدام رمز التحقق الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة.

استعد نسخة المحادثات الاحتياطية إذا رغبت في ذلك.

مميزات برنامج واتس اب الذهبي