مميزات خطيرة جربه فورا.. حمل الآن واتساب الذهبي WhatsApp Gold اخر تحديث 2025 وتعرف على مميزاته

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
مميزات خطيرة جربه فورا.. حمل الآن واتساب الذهبي WhatsApp Gold اخر تحديث 2025 وتعرف على مميزاته

واتس اب الذهبي هو إصدار معدل من تطبيق واتس اب الشهير حيث يقدم للمستخدمين مجموعة من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في النسخة الرسمية بينما يسعى العديد من المستخدمين للحصول على تجربة محسنة وأكثر تخصيصا ينطوي استخدام التطبيقات المعدلة على مجموعة من التحديات والمخاطر حيث أن تطبيق واتس آب الأصلي الذي تم تطويره بواسطة شركة واتساب المملوكة لفيسبوك يعتبر واحدا من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط.

خطوات تحميل واتس اب الذهبي

  •  افتح تطبيق واتس آب الأصلي.
  • اذهب إلى الإعدادات > المحادثات > نسخ احتياطي للمحادثات.
  •  قم بعمل نسخة احتياطية لضمان عدم فقدان بياناتك.
  •  اذهب إلى إعدادات الهاتف > التطبيقات > واتس اب.
  • اضغط على إلغاء التثبيت.
  •  ابحث على الإنترنت عن موقع موثوق لتحميل ملف APK الخاص بواتس اب الذهبي.
  •  قم بتحميل الملف على هاتفك.
  •  اذهب إلى إعدادات الهاتف > الأمان > مصادر غير معروفة.
  •  قم بتفعيل الخيار للسماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.
  • افتح ملف APK الذي تم تحميله.
  •   اتبع التعليمات لتثبيت التطبيق.
  • يتم بعد ذلك ضبط إعداد واتس اب الذهبي من خلال فتخ التطبيق بعد التثبيت.
  • ادخل رقم هاتفك وتحقق منه باستخدام رمز التحقق الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة.
  •  استعد نسخة المحادثات الاحتياطية إذا رغبت في ذلك. 

مميزات برنامج واتس اب الذهبي

  • إمكانية اخفاء حالة الاتصال وآخر ظهور.
  •  إخفاء قراءة الرسائل والاستماع إلى الرسائل الصوتية.
  •  تغيير الألوان و الخطوط والرموز.
  •  تحميل ثيمات جديدة وتطبيقها على التطبيق.
  • إرسال ملفات بحجم أكبر.
  • ارسال أنواع ملفات متعددة مثل PDF و ZIP.
  • جدولة الرسائل وإرسالها في وقت محدد.
  •  إرسال الصور والفيديوهات بجودة عالية دون ضغط.
  •  زيادة عدد الصور التي يمكن إرسالها في وقت واحد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
اسلام داوود

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
وزير التموين: حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين …. تعرف على أسباب الحذف
إنضم لقناتنا على واتساب