تحميل واتساب الذهبي اخر تحديث WhatsApp Gold V11.45 تنزيل افضل اصدار ضد الحظر🔴🔥💥✌️

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة طريقة تحديث واتساب الذهبي للاستمتاع بالمزايا العديدة التي يقدمها التطبيق، فهو من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، حيث تفوق على الإصدار الأصلي للتطبيق لما به من مميزات كثيرة ومتنوعة لا توجد في الإصدار الأصلي لهذا يقوم الجميع بتحميله، ولكن لابد من تحديثه باستمرار للحصول على جميع المزايا الجديدة التي يقوم التطبيق بتحديثها كل فترة، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم كيفية تحديث الواتس الذهبي وطريقة تحميله على الهاتف.

تحديث واتساب الذهبي

يمكن تحميل تطبيق واتساب الذهبي آخر تحديث على جهاز الأندرويد بسهولة من خلال اتباع ما يلي:

أولًا يتطلب توفير اتصال جيد بالانترنت.

بعد ذلك قم بالدخول إلى متصفح جوجل الموجود بهاتفك.

انقر فوق مربع البحث واكتب تحميل واتساب الذهبي آخر تحديث.

انقر فوق أول خيار يظهر لك.

ثم اضغط على اسم الموقع الأول وتأكد من أنه آمن، ثم قم بالنقر فوق زر تحميل أو تنزيل.

بعد اكتمال التحميل، قم بالدخول إلى مدير الملفات في الهاتف.

انقر فوق اسم التطبيق الذي تم تحميله بالفعل، واضغط على زر التثبيت.

خطوات تحميل واتساب الذهبي على جهاز الآيفون

يمكن تحميل تطبيق واتساب الذهبي للآيفون بسهولة تامة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: