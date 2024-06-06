رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1446 / 1447 الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446-1447، وصرحت الوزارة بمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد، وأشارت إلى أن عملية التسجيل ستتم عبر نظام نور الإلكتروني الذي يوفر العديد من الخدمات للطلاب، وأهمها تمكينهم من الحصول على النتائج من خلاله.

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

يمكنك تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لعام 1446 من خلال نظام نور باتباع الخطوات الرسمية للتسجيل، وهي كالتالي:

التوجه إلى نظام نور الإلكتروني.

النقر على تسجيل الدخول.

يتم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من ولي الأمر، والتي تشمل (الإسم، كلمة المرور، رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة).

ثم اختر (تسجيل الطلاب الجدد).

يجب على ولي الأمر تسجيل الدخول باستخدام حسابه الخاص.

أدخل رقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة بملء استمارة التقديم.

انقر على (حفظ)، وسيتم بذلك تخزين معلومات التقديم.

النقر على إرسال الطلب).

شروط قبول الطلبة الجدد في نظام نور 1446

شروط قبول الطلاب الجدد في نظام نور لعام 1446 التي حددتها المملكة العربية السعودية، هي كما يلي:

ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات.

ضرورة امتلاك الطالب المتقدم شهادة من مرحلة رياض الأطفال.

التسجيل في نظام نور الإلكتروني.

النجاح في الفحوصات الطبية المطلوبة للتأكد من خلو الطالب المتقدم من الأمراض المعدية.

اعتماد الشروط والأحكام من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

تقديم طلب التسجيل في الأوقات المحددة من قبل الوزارة.

وثائق تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي للعام 1446

المستندات المطلوبة من قبل الوزارة السعودية لتسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي لعام 1446، هي كما يلي: