إقترب العيد إختار خروجتك في سينيما العيد، أفلام عيد الأضحى المبارك قائمة مشتعلة أبرزها “أولاد رزق 3” 2024، باقتراب عيد الأضحى، ينتظر الشعب المصري بفارغ الصبر أفلام عيد الأضحى 2024، التي تعتبر الأفضل في الموسم بأكمله، تتسم هذه الأفلام بالشراسة في المنافسة بين كبار الممثلين المصريين للتنافس على صدارة الترتيب في شباك السينمات في مصر. ومن المتوقع أن تكون أفلام العيد هذا الموسم الأفضل بلا شك مقارنة بالأعوام السابقة، حيث يُنتظر منها أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتجذب الجماهير بقوة إلى دور العرض.

إختار خروجتك في سينيما العيد أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

نضعكم من خلال ما يلي أمام كل ما يلزمك في إختيار خروجتك في سينيما العيد، أفلام عيد الأضحى المبارك قائمة مشتعلة أبرزها “أولاد رزق 3” 2024، حيث نعرض لكم قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك لكي لا تتردد كثيرا وتكون عللى أتم إستعداد لخروجة العيد مع من تحب وتضم القائمة ما يلي:

فيلم “عصابة الميكس”:

يعرض قصة المكسيكي، شخصية يعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب بمفرده، إلى أن يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة تتطلب تعاونًا مع زملاء، لكنه يكتشف أن الفريق الذي اختاره يقوده إلى مشاكل قد تهدد نجاح العملية.

فيلم “الجواهرجي”:

فهو يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي، ويشارك فيه أيضًا أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، وعارفة عبد الرسول، ويتناول قصة شخص يعمل في مجال بيع وشراء الجواهر.

فيلم “اللعب مع العيال”:

فيتناول قصة شاب يتورط في مواقف كوميدية مع أصدقائه، ويشارك في بطولته محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال ومصطفى غريب ويزو وبيومي فؤاد.

فيلم “فرقة الموت”:

فهو يجمع بين أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد، ويتناول قصة عملية خطف معقدة تقودها فرقة من الأشخاص المتنوعين.

“فيلم ولاد رزق 3”:

تتناول أحداث فيلم “ولاد رزق 3″ “القاضية” قصة انفصال الأشقاء الثلاثة، لكن الأزمات والتحديات التي يواجهونها تجبرهم على العودة مرة أخرى إلى حياتهم السابقة في عالم الجريمة والسرقة، يجدون أنفسهم متورطين في مشاكل كبيرة يسعون للخروج منها بأي ثمن.