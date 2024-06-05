سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M35: العملاق الجديد في عالم الهواتف الذكية بمزايا خارقة وتصميم مبهر!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M35: العملاق الجديد في عالم الهواتف الذكية بمزايا خارقة وتصميم مبهر!

يُعتبر هاتف Samsung Galaxy M35 إضافة مميزة لسلسلة الهواتف الذكية من سامسونج، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء متميز وسعر مناسب، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة توفر تجربة مشاهدة غامرة بفضل دقتها العالية ومعدل التحديث السريع الذي يصل إلى 120 هرتز، مما يجعله خيارًا رائعًا لعشاق الألعاب ومحبي مشاهدة الفيديوهات.

مواصفات الهاتف

الشاشة6.5 بوصة Super AMOLED، 120 هرتز
المعالجSamsung Exynos 1280
الذاكرة العشوائية6 أو 8 جيجابايت
التخزين الداخلي128 أو 256 جيجابايت
الكاميرا الخلفية50 + 8 + 2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية13 ميجابكسل
البطارية6000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط
السعر230 دولار أمريكي

مميزات الهاتف

قبل استعراض المميزات، يجدر بنا التأكيد على أن Samsung Galaxy M35 يُعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول، وإليكم أبرز مميزات الهاتف:

  1. شاشة Super AMOLED عالية الدقة مع معدل تحديث 120 هرتز.
  2. معالج Exynos 1280 القوي الذي يوفر أداءً سلسًا.
  3. خيارات متعددة للذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي.
  4. نظام كاميرا خلفية متعدد يضمن صورًا واضحة ومفصلة.
  5. بطارية ضخمة تدوم طويلًا مع دعم الشحن السريع.
  6. تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق.
  7. دعم شبكات الجيل الخامس 5G لتصفح أسرع.
  8. واجهة مستخدم One UI 5 التي توفر تجربة مستخدم ممتازة.
  9. سعر تنافسي يجعله من أفضل الخيارات في فئته.
  10. دعم التخزين الخارجي لزيادة المساحة حسب الحاجة.

عيوب الهاتف

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها عند النظر في شراء Samsung Galaxy M35:

  1. الجسم البلاستيكي قد لا يكون الأمثل للبعض.
  2. عدم وجود مقاومة للماء والغبار.
  3. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  4. لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  5. معالج الرسوميات قد لا يكون الأقوى للألعاب الثقيلة.
  6. لا يأتي مع سماعات أذن في العلبة.
  7. الشاشة على الرغم من جودتها، لكنها ليست الأفضل في فئة الهواتف الرائدة.
  8. الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
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معلومات الكاتب
bdalhady

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