اشتكى طلاب محافظة الفيوم من عدم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي حتى الآن مما سبب ذلك القلق لدى الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور وذلك بسبب أنها كانت تظهر مبكرا في الأعوام السابقة ويعتبر ذلك العام هو الأول التي تتأخر فيها النتيجة، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم الاعلان أن النتيجة لا تستدعي للقلق حيث تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ولكن يتم الانتظار حتى يقوم المحافظ باعتماد النتيجة والدرجات، لذلك ننصح الطلاب وأولياء الأمور أن يتحلوا بالصبر وعدم القلق من أمر النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024

هناك بعض الأخبار السارة التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور معرفتها والتي تدور حول نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024 والتي تتلخص كما يلي:

اقترب موعد ظهور النتيجة حيث يتم توزيع الدرجات ورصدها في الكنترول الخاص بالمحافظة وذلك بعد تصحيح جميع الامتحانات.

كذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بتجهيز كشوفات النتائج الخاصة بالطلاب من أجل طبعها ثم اعتماد النتائج من خلال المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري.

كما أن مجموع درجات الترم الواحد يكون من 140 درجة أي أو مجموع الترمين يكونوا من 280 درجة.

كذلك توزيع الدرجات يكون 40 درجة للغة العربية والتي تتكون من مجموع كبير عن باقي المواد الأخرى.

بالنسبة للغة الانجليزية فتكون من 30 درجة، وبالنسبة لمادة العلوم والتي تكون من 20 درجة.

كذلك مادة الدراسات الاجتماعية وتكون من 20 درجة، أما عن مادة الرياضة والتي تتكون من 30 درجة.

الاستعلام عن النتيجة الصف الثالث الاعدادي

إليكم إجابة السؤال الذي يشغل الكثير من الناس وهو طريقة الاستعلام عن النتيجة، حيث أن الخطوات تتلخص في التالي: