“اكسب مليون دولار مع مصطفى الآغا” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حظيت مسابقة الحلم 2024 بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف هذه المسابقة إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين في مختلف الدول العربية، لتميزها بالمصداقية في تقديم الجوائز المالية الضخمة والتي تصل إلى مليون دولار أمريكي، حيث يمكن لأي شخص في الوطن العربي الاشتراك بسهولة من خلال الأرقام المخصصة لكل بلد.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في الدول العربية
للاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة، يمكنكم الاتصال على الأرقام المخصصة لكل دولة:
|الدولة
|رقم الاشتراك
|مصر
|95458
|السعودية
|75505
|الأردن
|98880
|البحرين
|2770
|الكويت
|4141
|المغرب
|8881
|سوريا
|1555
|الإمارات
|5544
|تونس
|8881
|العراق
|2266
|لبنان
|1111
|اليمن
|2622
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكنك ربح مليون دولار أمريكي وذلك من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وللاشتراك اتبع الخطوات التالية:
- قم بتنزيل تطبيق مسابقة “الحلم” على هاتفك.
- تعرف على رقم المسابقة المخصص لبلدك.
- أدخل الكود المخصص للاشتراك.
- أرسل كلمة “حلم” في رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للاشتراك في مسابقة “الحلم”، يجب توافر هذه الشروط:
- أن يكون المشترك من دولة عربية.
- أن يكون عمر المشترك أكثر من 18 عاما.
- أن يرسل المشترك الرسالة النصية الخاصة بالمسابقة إلى الرقم المخصص لبلده.
- ألا يكون لدى المشترك أي أقارب أو أصدقاء يعملون في البرنامج.