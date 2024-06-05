“اكسب مليون دولار مع مصطفى الآغا” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

mo saeed تاريخ النشر تصنيف منوعات
“اكسب مليون دولار مع مصطفى الآغا” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حظيت مسابقة الحلم 2024 بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف هذه المسابقة إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين في مختلف الدول العربية، لتميزها بالمصداقية في تقديم الجوائز المالية الضخمة والتي تصل إلى مليون دولار أمريكي، حيث يمكن لأي شخص في الوطن العربي الاشتراك بسهولة من خلال الأرقام المخصصة لكل بلد.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في الدول العربية

للاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة، يمكنكم الاتصال على الأرقام المخصصة لكل دولة:

الدولةرقم الاشتراك
مصر95458
السعودية75505
الأردن98880
البحرين2770
الكويت4141
المغرب8881
سوريا1555
الإمارات5544
تونس8881
العراق2266
لبنان1111
اليمن2622

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك ربح مليون دولار أمريكي وذلك من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وللاشتراك اتبع الخطوات التالية:

  1. قم بتنزيل تطبيق مسابقة “الحلم” على هاتفك.
  2. تعرف على رقم المسابقة المخصص لبلدك.
  3. أدخل الكود المخصص للاشتراك.
  4. أرسل كلمة “حلم” في رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة “الحلم”، يجب توافر هذه الشروط:

  • أن يكون المشترك من دولة عربية.
  • أن يكون عمر المشترك أكثر من 18 عاما.
  • أن يرسل المشترك الرسالة النصية الخاصة بالمسابقة إلى الرقم المخصص لبلده.
  • ألا يكون لدى المشترك أي أقارب أو أصدقاء يعملون في البرنامج.
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معلومات الكاتب
mo saeed

صحفي بموقع البديل، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية ، وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بكل دقة وشفافية.

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