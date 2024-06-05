“اكسب مليون دولار مع مصطفى الآغا” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حظيت مسابقة الحلم 2024 بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف هذه المسابقة إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين في مختلف الدول العربية، لتميزها بالمصداقية في تقديم الجوائز المالية الضخمة والتي تصل إلى مليون دولار أمريكي، حيث يمكن لأي شخص في الوطن العربي الاشتراك بسهولة من خلال الأرقام المخصصة لكل بلد.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في الدول العربية

للاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة، يمكنكم الاتصال على الأرقام المخصصة لكل دولة:

الدولة رقم الاشتراك مصر 95458 السعودية 75505 الأردن 98880 البحرين 2770 الكويت 4141 المغرب 8881 سوريا 1555 الإمارات 5544 تونس 8881 العراق 2266 لبنان 1111 اليمن 2622

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك ربح مليون دولار أمريكي وذلك من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وللاشتراك اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق مسابقة “الحلم” على هاتفك. تعرف على رقم المسابقة المخصص لبلدك. أدخل الكود المخصص للاشتراك. أرسل كلمة “حلم” في رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة “الحلم”، يجب توافر هذه الشروط: