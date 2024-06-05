لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 أولادك هيغنوا ويفرحوا مع أجدد وأحلى الأغاني

من منا لا يعرف قناه وناسة الرائعة التي تشتهر بشخصياتها المتنوعة، التي يفضلها كافة الأطفال، حيث يفضل الأطفال مشاهدة قناة وناسة عن مشاهدة أي قناة أخرى، ولذلك قد قام المسؤولين عن القناة بتجديد التردد الخاص بالقناة، وتجديد شخصيات ورسومات القناة أيضًا، وتحسين جودة الصورة والصوت للقناة، من أجل توفير أفضل تجربة للمشاهدين، وبسبب أن الأطفال لا يستطيعون الاستغناء عن مشاهدة قناة وناسة، يتساءل العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد للقناة لعام 2024.

مميزات قناة وناسة 2024

تتميز قناة وناسة بالعديد من المميزات التي تجعلها من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تجعل كافة الأطفال يفضلون مشاهدتها، ومن هذه المميزات: شخصيات القناة وألوانها المبهرة، عدم احتواء القناة على إعلانات، ولذلك يمكن للأطفال مشاهدة البرنامج المفضل لهم طوال اليوم دون فاصل، جودة الصوت والصورة للقناة رائعة للغاية، تعرض القناة برامج تتناسب مع كافة الفئات العمرية للأطفال، لا تعرض القناة أي محتوى غير ملائم للأطفال، ولذلك يطمئن أولياء الأمور حين يشاهد أطفالهم قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

بعد أن قام المسؤولين عن قناة وناسة بتغيير التردد الخاص بالقناة، يبحث العديد من أولياء الأمور عن هذا التردد الجديد لعام 2024، ويكون التردد كالتالي:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 17500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تشفير القناة: مفتوح المصدر.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الجهاز الخاص بك

هناك العديد من أولياء الأمور الذين يريدون تنزيل قناة وناسة على الجهاز الخاص بهم، ولا يعلمون خطوات التنزيل، وتكون خطوات التنزيل كالتالي: